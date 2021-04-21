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Иван Ургант в рамках передачи «Вечерний Ургант» пошутил насчёт появления в Кургане памятника «Чужому» из одноимённого фильма.

Согласно его заявлению, скульптура в этом городе появилась из-за, что существует правило – ставить памятники на родине. Так, до 20-х годов XX века Чужие обитали именно здесь. После того, как пришли тяжёлые времена и началась коллективизация, Сталин решил прогнать всех Чужих. Они были вынуждены «сниматься с насиженных мест вместе с яйцами, личинками, слизнями, ксеноморфами и лицехватами” и покидать Курган «на космической телеге».

Кроме того, Ургант рассказал, что изначально в кинофильме Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих» фигурировал именно ксеноморф, однако потом его запретили.

Как отмечается, памятник Чужому появился в Кургане 15 апреля в ЦПКиО. Как считают авторы скульптуры, она понравится местным жителям.

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