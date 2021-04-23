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45-й инженерно-маскировочный полк российских ВС провел учения с уникальной техникой. Все имеющиеся в распоряжении подразделения танки, самолеты и зенитные установки являются надувными. Они размещаются на заранее отведенных позициях и отвлекают внимание потенциального противника.

В ходе маневров пол вывел на полигон надувные танки, истребители Су-27 и МиГ-31, а также ЗРК, которые не отличаются от оригиналов. Они даже радиофон создают такой же, чтобы радары противника обязательно заметили их и передали информацию о скоплении техники на командные пункты.

По словам журналистов телеканала «Звезда», применение макетов – это далеко не новая тактика. Ее успешно использовал Советский Союз, заманивая противника деревянными пушками, самолетами и танками, а сегодня более легкие и практичные надувные модели имеются практически в каждой армии мира.

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