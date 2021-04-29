Иммунолог и гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков в эфире радио Sputnik рассказал о группе людей, у которых есть риск вновь заболеть коронавирусом.

Согласно его заявлению, даже если по анализам в организме человека содержится много антител, это не значит, что все эти антитела являются защитными или протективными. Эксперт отметил, что большая часть антител не имеет защитных свойств, и они не способны обезвредить вирус. Кроме того, некоторые специалисты предполагают, что такие антитела могут даже негативно воздействовать на организм.

Таким образом, перенесённое заболевание не является гарантией того, что человек не заразится этой же болезнью вновь. Кроме того, Крючков указал, что у людей с ослабленным иммунитетом – у тех, у кого выявлен первичный или вторичный иммунодефицит, шансы повторно заболеть коронавирусом выше.