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Ставропольский губернатор Владимир Владимиров заявил, что интимное видео с его участием создано с применением специальных программ и используется исключительно для шантажа. Он также отметил, что впервые данный ролик видел еще в 2019 году.

«Меня шантажировали, когда я переизбирался и люди прислали мне, что сейчас распространят. Пришло на все официальные аккаунты правительства. И это было интересно. Такая технология, когда твое лицо натягивают на любую фигуру. Было похоже сильно» – сообщил глава Ставропольского края.

Губернатор отметил, что его совесть чиста, поэтому он абсолютно спокойно реагирует на подобные попытки шантажа. Но при этом пожалел, что не знает, кто именно использует такие грязные методы.

Владимиров пояснил, что в скором времени намечаются выборы и история с видеозаписью вновь появилась именно из-за них.

«У нас опять выборы, а губернатор идет от партии «Единая Россия». И все пытаются потоптаться на губернаторе», – подытожил Владимиров.

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