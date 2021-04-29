Варвара Шестакова, 29-летняя сотрудница тюменского госучреждения, решила сняться в откровенной фотосессии, чтобы оказаться на обложке популярного журнала Maxim.

Согласно словам госслужащей, она впервые участвует в фотосъемке подобного рода, то есть до этого она никогда не обнажалась перед камерой. Ей не было некомфортно от этого, однако она немного беспокоится о реакции своих коллег. При этом Шестакова не раскрыла название организации, в которой она работает. На данный момент времени девушка занимает 63-ю позицию в конкурсе Miss Maxim.

В СМИ при этом отмечают, что в данном состязании участвует еще одна жительница Тюмени – 19-летняя студентка ТюмГУ по имени Мария Гончаревич. Она отметила, что рассказала родным об отправке снимков в журнал. При этом они положительно отнеслись к этому, не став отговаривать или упрекать девушку.