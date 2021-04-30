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Глава Минобороны Украины Андрей Таран заявил, что на Донбассе страна уже 7 лет воюет с Россией. При этом чиновника совершенно не смутил тот факт, что названный им оппонент так и не явился на «войну» за все эти года.

Такое заявление Таран сделал в честь годовщины Операции объединенных сил (ООС), которая ранее называлась АТО. Он отметил, что как бы ни переименовывали эту самую операцию, название у нее остается одно – война против «российской агрессии».

Кроме того, Таран объяснил, почему антитеррористическая операция была преобразована в ООС. По его словам, это дало возможность Киеву задействовать гораздо больше возможностей для помощи жителям Донбасса, которые находятся на подконтрольной Украине территории.

Также Таран отметил, что украинские войска прекратят операцию лишь тогда, когда изгонят с Донбасса «российские оккупационные войска».

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