Президент России Владимир Путин планирует восстановление Российской империи и поэтому проводит именно такую политику, заявил глава военного ведомства Польши Мариуш Блащак. Он также отметил, что именно из-за этого Варшава сейчас активно занимается модернизацией своих Вооруженных сил и внимательно следить за событиями на востоке Европы.

Блащак не единственный, кто обвиняет Россию в имперских амбициях. Запад регулярно находит поводы заявить о «российской агрессии» даже там, где ее не может быть ни при каких условиях.

После начала мартовских учений с переброской войск к границам Украины Запад буквально взвыл, требуя отвести подразделения. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ перемещает войска в пределах страны, поэтому учения никого интересовать не должны.