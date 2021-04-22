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В издании Forbes опубликовали обновленный список богатейших людей в РФ. На 1-й строчке оказался Алексей Мордашов, глава ПАО «Северсталь». Его состояние оценивается в 29 миллиардов 100 миллионов долларов.

В предыдущем году лидирующую позицию занимал Владимир Потанин, самый крупный держатель акций компании «Норникель». Сейчас он владеет капиталом в размере 27 миллиардов долларов. На 3-ю строчку попал Владимир Лисин, состояние которого оценивается в 26 миллиардов 200 миллионов долларов. Он является собственником НЛМК.

При этом в рейтинг смогли попасть 13 новых российских предпринимателей, общее состояние которых равно 29 миллиардам 600 миллионам долларов. Богатейшим из них оказался Денис Свердлов, экс-заместитель министра связи РФ. Ему удалось попасть в список сразу же после размещения на акционерной бирже его компании под названием Arrival.

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