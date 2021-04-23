Американский конвертоплан CV-22B Osprey во время взлета с аэродрома медицинского учреждения в британском Кембридже «разобрал» целый участок покрытия взлетно-посадочной полосы. Пилоты, которые увидели, что натворили, предпочли как можно скорее убраться подальше от больницы Адденбрука.

Фееричный взлет конвертоплана попал на видео, которое уже стремительно распространяется по Сети. Авторы пишут, что покрытие, состоящее из многослойной резины, не выдержало мощнейшего потока воздуха, спровоцированного винтами летательного аппарата.

Сообщается, что больница Адденбрука является одним из самых крупных в Великобритании травматических центров. Что там делал американский конвертоплан, пока выяснить не удалось. Также в стадии подсчета и размер убытков, нанесенных «ураганным» взлетом CV-22B Osprey.