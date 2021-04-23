читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американский конвертоплан CV-22B Osprey во время взлета с аэродрома медицинского учреждения в британском Кембридже «разобрал» целый участок покрытия взлетно-посадочной полосы. Пилоты, которые увидели, что натворили, предпочли как можно скорее убраться подальше от больницы Адденбрука.

Фееричный взлет конвертоплана попал на видео, которое уже стремительно распространяется по Сети. Авторы пишут, что покрытие, состоящее из многослойной резины, не выдержало мощнейшего потока воздуха, спровоцированного винтами летательного аппарата.

Сообщается, что больница Адденбрука является одним из самых крупных в Великобритании травматических центров. Что там делал американский конвертоплан, пока выяснить не удалось. Также в стадии подсчета и размер убытков, нанесенных «ураганным» взлетом CV-22B Osprey.

Вам может понравиться

Сотрудник итальянской больницы заработал за 15 лет полмиллиона евро, не проработав ни дня

В итальянской коммуне Катанзаро в медицинском учреждении Pugliese Ciaccio один из сотрудников заработал за 15 лет 538 тысяч евро. И в этом не было бы ничего удивительного, если бы мужчина

Экс-посол США в Польше посоветовал уничтожить “Северный поток-2”

Бывший посол Соединенных Штатов в Польше Дэниел Фрид заявил в интервью изданию Gazeta Wyborcza, что российский газопровод «Северный поток-2» необходимо уничтожить. Он также отметил, что это «плохой проект». Фрид заявил,

Кравчук заявил об отказе ездить на встречи ТКГ в Минск

Первый президент Украины Леонид Кравчук, который сейчас возглавляет делегацию от своей страны в Трехсторонней контактной группе, заявил, что больше не поедет на встречу в Минск. Также он добавил, что вся
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 апреля – облачно с прояснениями, до 7 °C | город Мытищи: погода, 23 апреля – небольшой дождь, до 15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 апреля – пасмурно, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 апреля – облачно с прояснениями, до 9 °C | Королев: погода, 23 апреля – небольшой дождь, до 15 °C | Подольск: погода, 23 апреля – небольшой дождь, до 15 °C | Армавир: погода, 23 апреля – небольшая облачность, до 15 °C |