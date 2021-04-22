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Представитель ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз намеревается поддержать действия Праги по наказанию всех виновных во взрывах на складах с боеприпасами 7 лет назад во Врбетице. Он отметил, что высылка дипломатов РФ и другие меры, направленные против нее, являются верными.

Напомним, что в минувшую субботу Чехия обвинила «двух агентов ГРУ» Александра Петрова и Руслана Боширова во взрыве, произошедшем еще в 2014 году. До этого момента причиной инцидента считалась халатность. Теперь у Праги якобы появилась видеозапись с «двумя агентами», но предоставлять ее в качестве доказательства причастности России Чехия, разумеется, не торопится.

Поддержал Прагу и Совет НАТО, который заявил, что Москва дестабилизирует ситуацию в регионе. Также он выразил глубокую обеспокоенность активностью РФ на границах с Украиной.

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