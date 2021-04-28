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Актриса Елена Проклова недавно стала участницей громкого скандала после съёмок в шоу «Секрет на миллион».

В рамках этой передачи актриса рассказала, что в 15-летнем возрасте её долгое время домогался известный актёр. Его личность Проклова не раскрыла, но многие решили, что она говорит об Олеге Табакове. Отрицать предположения или давать какие-то комментарии актриса не стала.

Вдова Табакова, актриса Марина Зудина, в комментариях заявила, что ей стыдно за пожилую женщину, которой нечем привлечь к себе внимание. Позже она рассказала, что Проклова всегда ей нравилась, и попросила не додумывать за неё. Также она отметила, что не хотела обидеть актрису своими высказываниями и извинилась.

Тем не менее, некоторые пользователи Сети решили, что после своего признания Проклову следует лишить всех званий и наград, и они даже захотели собрать петицию на этот счёт. Было указано, что она не заслуживает носить звания народного и заслуженного артиста.

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