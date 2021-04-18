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Новый российский корвет «Меркурий», который на днях спустили на воду в Санкт-Петербурге, станет грозным оружием ВМФ РФ, заявляют авторы издания The National Interest. Также они отметили, что заявленные возможности этого боевого корабля вызывают восхищение.

Строительство корвета осуществляется заводом «Северная верфь», расположенном в Петербурге. После спуска на воду корабль ждет достройка, после чего он получит самое современное вооружение. Так, планируется установка на корвет зенитно-ракетного комплекса «Редут», который будет обеспечивать защиту от атак с воздуха и артиллерийской установки А-190. Кроме того, корабль вооружат крылатыми ракетами «Калибр», устанавливаемыми сегодня на все новые суда. Не стоит забывать и о палубном вертолете Ка-28.

Авторы публикации, переведенной на русский язык порталом «ПолитРоссия», сообщают также, что корвет будет оборудован новейшей электроникой, инновационными системами автоматизации. Кроме того, корабль выполняется с применением технологии стелс, которая сделает его невидимым для гидролокаторов потенциального противника.

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