читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Разнообразные прорицатели и предсказатели давно предрекают миру войны за водные ресурсы. Одна из них вполне может начаться уже в самое ближайшее время, считает военный эксперт Иван Коновалов.

В беседе с журналистами портала «ПолитРоссия», он комментирует события, которые происходят прямо сейчас на границе между Таджикистаном и Киргизией.

Он рассказал, что две страны не могут поделить водозабор, установленный в водохранилище, в которой стекает вода с гор Киргизии. Во времена СССР обе республики использовали его для своих целей. Сейчас территория, на которой он находится, является спорной, так как и Киргизия, и Таджикистан, считает ее своей.

Эксперт из Киргизии Александр Банников сообщил практически то же самое, но добавил – истинная причина столкновений кроется не только в воде. Помимо этого, в обеих странах беспрестанно культивируется образ внешнего врага. Силы, которые занимаются этим, готовы на все, чтобы сорвать мирный процесс и разжечь конфликт как можно сильнее.

Вам может понравиться

В Hot Cars назвали советский Т-55 самым массовым танком в истории бронетехники

Советские танки заняли два первых места в рейтинге самых массовых боевых машин, который составило издание Hot Cars. Явное лидерство в ТОПе захватил Т-55, который выпускался в Союзе с 1946 по

Губернатор Ставрополья назвал шантажом интимное видео с его участием

Ставропольский губернатор Владимир Владимиров заявил, что интимное видео с его участием создано с применением специальных программ и используется исключительно для шантажа. Он также отметил, что впервые данный ролик видел еще

Фонд кино намерен взыскать с создателей “Вратаря галактики” 191 млн рублей через суд

Фонд кино подал в Арбитражный суд исковое заявление к владельцу студии «Бонанза» Джахонгиру Файзиеву. Он требует взыскать с ответчика 191 миллион рублей. В настоящий момент подробности иска неизвестны. Однако сообщается,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 апреля – переменная облачность, до 8 °C | город Мытищи: погода, 30 апреля – небольшой дождь, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 апреля – переменная облачность, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 апреля – небольшой дождь, до 2 °C | Королев: погода, 30 апреля – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 30 апреля – переменная облачность, до 12 °C | Армавир: погода, 30 апреля – облачно с прояснениями, до 21 °C |