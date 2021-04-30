Разнообразные прорицатели и предсказатели давно предрекают миру войны за водные ресурсы. Одна из них вполне может начаться уже в самое ближайшее время, считает военный эксперт Иван Коновалов.

В беседе с журналистами портала «ПолитРоссия», он комментирует события, которые происходят прямо сейчас на границе между Таджикистаном и Киргизией.

Он рассказал, что две страны не могут поделить водозабор, установленный в водохранилище, в которой стекает вода с гор Киргизии. Во времена СССР обе республики использовали его для своих целей. Сейчас территория, на которой он находится, является спорной, так как и Киргизия, и Таджикистан, считает ее своей.

Эксперт из Киргизии Александр Банников сообщил практически то же самое, но добавил – истинная причина столкновений кроется не только в воде. Помимо этого, в обеих странах беспрестанно культивируется образ внешнего врага. Силы, которые занимаются этим, готовы на все, чтобы сорвать мирный процесс и разжечь конфликт как можно сильнее.