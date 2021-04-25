Эксперты американского издания Military Watch обнаружили «зияющую дыру» в безопасности британских эсминцев Type 45. Они сообщают, что в реальном бою этот корабль рискует очень быстро пойти ко дну, столкнувшись с достойным противником.

Первый огромный минус эскадренных миноносцев Type 45 – это возможность наносить удары исключительно по воздушным целям. Используя для этого всего два типа ракет. Эксперты отмечают, что американские, российские, китайские боевые корабли способны атаковать не только воздушные, но еще и надводные и наземные мишени, что делает их универсальными и гораздо более опасными для потенциального противника.

Второй недостаток – это слишком уж небольшое количество ячеек в пусковых установках для ракет. Если у японских эсминцев «Атаго» и американских «Арли Берк» оно достигает 96, то у британских эскадренных миноносцев их всего 46. То есть, выдержать продолжительный бой этот корабль не в состоянии. Учитывая низкое качество и возможность использования ограниченного числа ракет, безопасность Type 45 оказывается под большим вопросом, уверены авторы публикации.