Пока Соединенные Штаты спускали на воду все новые авианосцы, Россия разработала гиперзвуковое оружие, способное уничтожить эти корабли, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. Он заявил, что США допустили серьезную ошибку, недооценив значение гиперзвука.

Мнение российского аналитика полностью поддерживают и американские военные чиновники. Так, о существенном отставании от РФ в сфере разработки гиперзвукового оружия заявляли уже и глава стратегического командования США Чарльз Ричардс, и бывший министр обороны Марк Эспер.

Они отмечали, что на вооружении Соединенных Штатов имеются только баллистические ракеты, которые к тому безнадежно устарели.

«Это оружие из 70-х годов прошлого века. И как мы можем рассчитывать на него для нейтрализации угроз в 2020–2030 годах?» — поинтересовался Ричардс.

Дандыкин отметил, что у России уже имеются «Цирконы» и «Кинжалы», а также ракеты «Авангард» с гиперзвуковым боевым блоком. Также она разрабатывает противоракеты, способные бороться с гиперзвуковым оружием, поэтому США, которые рано или поздно все же сумеют разработать такое вооружение, ждет сюрприз.