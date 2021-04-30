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Эксперт по трудовому праву Ольга Ерошенкова в интервью радио Sputnik сообщила, как поступить людям, чей отпуск пришёлся на майские нерабочие дни.

Как отмечается, период с 4 по 7 мая указом Владимира Путина объявлен нерабочими днями. Но некоторые люди ещё до этого указа написали заявление на начало мая на отпуск, который теперь пропадает зря.

По словам Ерошенковой, если человек хотел провести отпуск не по графику, ему можно просто отозвать заявление. В новом заявлении требуется объяснить причины отказа от отпуска. После этого работодатель может издать указ об отмене отпуска, и если деньги уже были перечислены, то они будут учтены в счёт будущей зарплаты. Если работодатель будет против отмены отпуска, то на него можно будет подать в суд.

Однако если отпуск был запланирован согласно графику, то перенести его будет сложно, и работодатель может отказать на законных причинах.

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