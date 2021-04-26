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Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов сообщил, каким образом россияне, которые будут трудиться во время длинных майских праздник, смогут получить повышенную оплату своей работы.

Так, отмечается, что только за 1 и 9 мая работа будет оплачиваться по двойной ставке. В остальные же выходные работа оплачивается согласно актам, которые были установлены в организации. Как указал Сафонов, у компании с работником должна быть заключена договоренность, оформленная официально. Таким образом, за работу в выходные дни работник может получать повышенную ставку, однако также она может быть и стандартной.

В этой ситуации, получить двойную ставку работник сможет только в том случае, если он будет работать сверхурочно.

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