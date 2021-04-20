Первая и Вторая мировые войны начались с мелких провокаций и закончились гибелью десятков миллионов людей на планете. То же самое может произойти совсем скоро, заявил военный эксперт Владимир Гундаров. Он отметил, что вероятность начала Третьей мировой во время маневров России и НАТО в Черном море остается весьма высокой.

Также аналитик считает, что боевой конфликт начнется с провокации Украины. Вспоминая историю, он заявляет, что инициаторы войн никогда не знали и не понимали, к чему приведут их провокации. Украина как раз подходит на эту роль.

Он отметил, что местом этой самой провокации будет либо Донбасс, либо Крым. Временем начала войны может стать конец апреля или май, когда учения НАТО «Защитник Европы – 2021» вступят в активную фазу либо уже завершатся.

Напомним, что сейчас в Черном море готовятся крупные маневры российского флота, для которых даже перекрывается часть акватории.