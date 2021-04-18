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Совсем скоро Североатлантический альянс проведет учения Defender Europe 2021, которые военный эксперт Алексей Леонков называет «скрытой провокацией» в отношении России. Помимо Балкан и Прибалтики, для этих маневров выбрана акватория Черного моря, что создает для РФ реальную угрозу.

Эксперт сообщает, что в учениях, помимо натовских государств, должны принять участие также не входящие в альянс Грузия, Украина и Молдова. Флаги этих стран уже красуются на инфографике с анонсом маневром, поэтому они точно будут в них участвовать.

По словам Леонкова, на эти три страны вместе с Болгарией и Румынией США возложили важную миссию. Они должны «подорвать изнутри» зону Черного моря, которая создана Южным военным округом России. Американцы и другие представители НАТО отлично знают, что так просто прорваться в эту зону практически невозможно, так как РФ надежно ее охраняет и любые попытки «проскочить» расценивает как провокации. Именно поэтому США пытаются подорвать безопасность чужими руками.

Леонков отмечает, что уже неоднократно поднимался вопрос о создании некого военного союза, включающего в себя как раз Молдавию, Украину и Грузию. Вполне вероятно, что в будущем он и будет создан, чтобы выступать в качестве своеобразного оружия НАТО в Черноморском регионе.

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