Бывший помощник украинского министра обороны Алексей Селиванов рассказал, какой признак укажет на скорое начало наступательной операции Украины на Донбассе. Он пояснил, что необходимо следить за новостями о призыве резервистов, чтобы определить точную дату будущего нападения на ДНР и ЛНР.

Напомним, что на Украине сегодня резервисты могут призываться без объявления мобилизации, что позволяет относительно быстро сколотить крупную армию. Как только поступят новости о таком призыве, можно отсчитывать время до начала наступательной операции.

По словам Селиванова, после призыва потребуется еще около 7–14 дней для того, чтобы получить необходимое снаряжение и пройти минимальную подготовку. Затем будет дан сигнал к началу наступления. Призыв резервистов увеличит численность ВСУ до 300-400 тысяч военнослужащих, что позволит существенно повысить шансы на успешный исход наступления.