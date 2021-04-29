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Рано утром в четверг российские ВКС в Сирии атаковали танковую колонну ИГИЛ (ИГ, Исламское государство – запрещенная в РФ террористическая организация) в провинции Дейр-эз-Зор. Здесь было нанесено около 15 бомбовых ударов, сообщает информационное агентство EADaily.

Помимо этого, ВКС атаковали также танковые подразделения ИГ в сирийской пустыне в провинции Ракка. Эти сведения подтвердила Сирийская обсерватория прав человека, офис которой располагается в Лондоне.

Операция российских ВКС стала ответом на удар террористических сил по правительственным войскам в населенном пункте Аль-Тайарат, который располагается немного восточнее упомянутой выше провинции Дейр-эз-Зор. Представители САА вместе с добровольцами из Ирана ведут в настоящий момент ожесточенные сражения с боевиками и, по информации SOHR, несут крупные потери.

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