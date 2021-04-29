Французские военнослужащие, которые принимали участие в написании письма отставных генералов о возможном вмешательстве армии в политическую жизнь государства, станут фигурантами дела, открытого дисциплинарным советом Вооруженных сил. Об этом сообщил руководитель главного штаба ВС генерал Франсуа Лекуэнтр.

Он сообщил, что отставные генералы обращались к активной части армии с незаконными призывами. Они написали, что необходимо защищать страну, так как в ней появляется все больше территорий, на которых «не действуют законы Франции». Лекуэнтр заявил, что именно этот призыв больше всего его возмутил.

Теперь 18 военных, которые публично высказались в поддержку письма, будут наказаны дисциплинарным советом. По словам Лекуэнтра, в отношении старших офицером будут введены более серьезные санкции, чем в отношении младших. Но по итогу достанется всем.

Что касается отставных генералов, их предлагается окончательно уволить и перевести на гражданскую пенсию.