Александр Мясников в эфире «России 1» сообщил, как по состоянию ногтей выяснить имеющиеся у человека болезни.

Так, доктор отметил, что если у человека меняется ногтевая пластина, то примерно в 10% случаев это говорит о развитии какого-то заболевания. К примеру, на дефицит железа укажут ногти, принявшие впалую и ложкообразную форму. Появление на ногтях полосок может указать на развитие псориаза или псориатического артрита.

Ногти, напоминающие барабанные палочки, могут указать на то, что с лёгкими человека имеются какие-то проблемы. Отслоение ногтей может быть связано с тиреотоксикозом.

Также, как отметила дерматолог Ирина Гостева, стоит обратить внимание и на изменение цвета ногтей. Так, посиневшие ногти бывают при отравлении медью, или применении лекарства гидроксихлорохин. Тёмные пятна могут свидетельствовать о развитии меланомы. А вот белые пятна связаны с тем, что в зону роста ногтя проник воздух.