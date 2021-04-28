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Врач и телеведущий Александр Мясников призвал ввести в России принудительную вакцинацию.

Об этом он заявил в эфире передачи «Прямой контакт». Так, Мясников указал на то, что очень мало жителей России ставят вакцину. По его словам, Россия является лидером в вакцине, и у неё вакцины «попой ешь», но, несмотря на это, россияне не желают прививаться, чего он не понимает.

Мясников отметил, что вакцина в какой-то степени покрывает риск заражения всеми штаммами коронавируса, которые известны на данный момент.

В итоге, телеведущий предложил ввести ограничения для непривитых россиян, а тем, что прививку поставил, дать преференции. К примеру, он считает, что поставившим вакцину людям можно разрешить ходить без масок. Непривитым же он предлагает не только носить маски, но и запретить летать на самолётах и ходить в рестораны.

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