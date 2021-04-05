Евгений Комаровский, специалист в области медицины, перечислил основные признаки аллергической реакции организма, поделив их на 5 отдельных категорий.

В первую группу входят признаки, которые связаны с дыхательными путями. Речь идет о насморке, сложностях с дыханием и осиплости. Вторая категория включает в себя появление болевых ощущений в животе, тошноты и рвоты, то есть проблем с ЖКТ. Аллергия может также проявится на коже в виде сыпи, зуда и покраснений.

Следующая категория состоит из проблем с глазами: они начинают чесаться, краснеть и слезоточить. При этом наиболее опасный вид аллергической реакции – это анафилактический шок, при котором больному становится тяжело дышать. У него также наблюдается сильное выделение пота и слабый пульс.