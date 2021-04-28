Морально устаревшие «кукурузники» все еще способны воевать, пишут авторы польского издания Do Rzeczy. Они напоминают о Второй Карабахской войне, в которой Азербайджан приспособил самолеты Ан-2 для обнаружения армянских систем ПВО.

Журналисты рассказали, что медленные бипланы моментально привлекали внимание армянских военных, которые наносили по ним удары комплексами С-300. При этом расчеты ЗРК недоумевали, почему азербайджанские летчики не покидают «кукурузники» после попадания ракет.

Ответ на этот вопрос появился позже. Оказалось, что Баку умело переделал устаревшие бипланы в беспилотные аппараты, которые мастерски сыграли роль ложных целей. Около 60 таких БПЛ поочередно атаковали армянские позиции, вызывая на себя огонь ЗРК С-300.

Это позволяло Азербайджану легко выяснить, где находятся комплексы ПВО и уничтожить их ударами с применением мощного современного оружия. И только потом в дело пошли «Байрактары», которые по мнению многих экспертов сделали победу в войне. Бороться с ними армянам было уже нечем, так как система ПВО была уничтожена практически полностью.