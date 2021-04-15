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Напасть на пенсионера отважился один из местных жителей Читы, который уже задержан полицией по горячим следам.

Кошелек сотрудники правопорядка вернули 83-летнему владельцу, а против любителя нападать на людей в подъездах возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж» – прим. discover24.ru), в рамках которого ему может грозить до 7 лет лишения свободы.

Как отмечают в пресс-службе УМВД по региону, нападение произошло ранним утром 15 апреля. Негодяй караулил свою жертву в подъезде. Когда пострадавший начал подниматься по лестнице, то преступник напал на него, избил и забрал кошелек. «Нажива» любителя чужого добра ждала не очень большая – в отобранном кошельке оказалось всего 5 рублей. Если задуматься о том, что человек решил сломать свою жизнь из-за такой смешной суммы, то становится как-то не по себе.

Ранее мы сообщали об инциденте в Мурманске, где нетрезвый водитель напал на полицейского.

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