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В Мурманске будут судить мужчину, напавшего на сотрудника полиции.

Инцидент произошёл в ночь на 24 февраля. Сотрудник полиции остановил водителя, и оказалось, что он пьян. В отношении его начали составлять протокол, для чего нарушителя пригласили в служебную машину. Мужчина попросил у полицейских дать ему заглушить свою машину, однако вместо этого он попытался сесть за руль и уехать.

Полицейские с такой ситуацией уже знакомы, поэтому помешали нарушителю. Он же начал сопротивляться и вести себя агрессивно. Ему надели наручники, однако это его не остановило. Также он ногой ударил одного из сотрудников ДПС, попав ему в голову.

Когда мужчина протрезвел, он раскаялся в совершённом. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.

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