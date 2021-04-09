В Мурманске будут судить мужчину, напавшего на сотрудника полиции.

Инцидент произошёл в ночь на 24 февраля. Сотрудник полиции остановил водителя, и оказалось, что он пьян. В отношении его начали составлять протокол, для чего нарушителя пригласили в служебную машину. Мужчина попросил у полицейских дать ему заглушить свою машину, однако вместо этого он попытался сесть за руль и уехать.

Полицейские с такой ситуацией уже знакомы, поэтому помешали нарушителю. Он же начал сопротивляться и вести себя агрессивно. Ему надели наручники, однако это его не остановило. Также он ногой ударил одного из сотрудников ДПС, попав ему в голову.

Когда мужчина протрезвел, он раскаялся в совершённом. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.