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В издании Daily Mail, сославшись на диетологов, опубликовали список продуктов, с помощью которых можно улучшить настроение и побороть депрессию.

Согласно словам экспертов, следует чаще употреблять темный шоколад, так как в нем много магния, и он способен стабилизировать нервную систему. Схожим образом на организм воздействуют орехи кешью и миндаль, а также авокадо. Необходимо есть побольше лосося и скумбрии, так как в них много полезных жиров, облегчающих симптомы депрессивных расстройств.

Улучшить настроение могут также желтки яиц, так как в них много витамина D, который оказывает положительное воздействие на функционирование мозга. Специалисты отмечают, что в случае использования антидепрессантов нужно повысить потребление еды, богатой протеинами. Необходимо обязательно кушать капусту и шпинат, которые богаты витамином B.

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