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Михаил Гинзбург, диетолог из РФ, в рамках недавнего телеэфира на канале «Россия» рассказал о наиболее вредном методе употребления яиц.

Согласно словам специалиста в области медицины, пожаренная вместе с яичницей колбаса не добавит блюду полезных свойств, а напротив, сделает его вредным, а некоторым категориям россиян оно и вовсе полностью противопоказано. Он указал на ряд научных работ, показавших, что если есть жареное красное мясо вместе с яйцами, то намного увеличивается вероятность развития онкологических заболеваний.

Подобное сочетание также повышает скорость развития атеросклероза. По этой причине регулярно употреблять такое блюдо нельзя. Гинзбург добавил, что полезнее всего есть этот продукт при приготовлении способом пашот (нужно поместить яйца в горячую воду без скорлупы).

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  • 31.03.2021
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