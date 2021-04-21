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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть потребовал у городского парламента оценить высказывания депутата Игоря Украинцева в свой адрес. Он заметил, что является главой города и вправе рассчитывать на уважение со стороны парламента.

История началась с того, что на очередном заседании Украинцев предложил объявить мэру выговор, чтобы «отрезвить» его и заставить подумать об улучшении качества дорог. Предложение не прошло, так как за него проголосовали только 90 депутатов из сорока пяти. Однако мэр остро отреагировал на слово «отрезвить».

Парламентарий пояснил, что использовал это слово в переносном смысле, совершенно не имея в виду алкогольные пристрастия. Однако Локоть все же оскорбился и потребовал в будущем вести себя более корректно.

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