Плакат с изображенным на нем российским флагом в очередной раз стал яблоком раздора на Украине. Инцидент произошел в херсонском облсовете.

Спровоцировал потасовку депутат от фракции «ЕС» Сергей Хлань. Представитель партии бывшего президента Украины Петра Порошенко во время выступления народного избранника Егора Устинова из фракции ОПЗЖ попытался нацепить ему на шею собственноручно изготовленный плакат.

На плакате с надписью большими буквами «Пособник оккупанта» был также нарисован флаг России.

Устинов отбился от коллеги по депутатскому корпусу, однако на этом инцидент не закончился, а перерос в драку. В результате представители ОПЗЖ остановили потасовку, успокоив своего однопартийца.

Ранее, напомним, инцидент произошел и в Верховной Раде Украины. Потасовку здесь спровоцировали парламентарии фракций «Слуга народа» и «ЕС», которые не смогли поделить микрофон для выступления.