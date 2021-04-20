Актриса Дарья Мороз приняла участие в передаче «Судьба человека» и рассказала о своих отношениях и расставании с режиссёром Константином Богомоловым.

Как заявила актриса, Богомолов помог ей раскрепоститься перед камерами. Так, когда они состояли в браке, режиссёр постоянно делал комплименты своей супруге и говорил, что она красивая и сексуальная.

Однако, по словам Дарьи, именно она стала инициатором развода. Причиной этому стали некоторые разногласия, возникшие у пары из-за разных взглядов на жизнь. Актриса отметила, что они честно попытались бороться за свои отношения, но безуспешно. Расставание произошло цивилизованно.

При этом Дарья отметила, что, несмотря на развод, она с Богомоловым осталась в хороших отношениях, и как люди они друг друга не потеряли. Актриса всё ещё задействована в проектах режиссёра.