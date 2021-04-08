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Руководитель исследовательской группы CIT Руслан Левиев заявил о колонне российских РСЗО «Ураган» в непосредственной близости от границы с Украиной. По его словам, технику обнаружили в Воронежской области местные жители, которые прогуливались по лесу.

Во время этой самой прогулки они наткнулись на полевой лагерь российских военнослужащих, на территории которого обнаружилось большое количество боевой техники. Помимо «Ураганов», на поле протяженностью около 4 километров размещены также танки и самоходные артиллерийские установки. Находится лагерь в 170 километрах от рубежей Украины.

Кроме того, рядом с техникой находятся полевая кухня и госпиталь. Левиев предполагает, что сюда придет дополнительная техника. Также по его словам, в скором времени можно будет обнаружить еще много таких «полей».

Организация CIT в настоящий момент анализирует спутниковые фотографии, сделанные в других областях, расположенных на границе с Украиной.

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