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Информационное агентство The Times сообщило, что в мае два британских корабля отправятся через пролив Босфор в Черное море. Цели такого вояжа – поддержка Украины, которая изнывает от «российской агрессии», а также желание «охладить пыл Москвы».

Публикация сразу же привлекла внимание многих комментаторов, которых возмутило подобное решение Минобороны Великобритании. Они написали, что два корабля ничего не изменят в регионе, но то, что ситуация там станет еще более напряженной, это неоспоримый факт.

«И что наши ему сделают? Ни черта не сделают!» — несколько неопределенно написал пользователь Liamson.

Еще один читатель назвал Крымский полуостров подходящим для войны местом.

Также некоторые пользователи высказались и против действий России. Так, один из них заявил, что необходимо давить на Россию экономическими мерами, но для этого требуются активные действия Меркель.

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