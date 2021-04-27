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Россия испытала новое вооружение, «разрывающее на части» американские ракеты и продемонстрировала, что выполнит обещание о «жестком, быстром и ассиметричном ответе», данном президентом страны Владимиром Путиным, написало британское издание The Sun.

Авторы публикации предложили читателям посмотреть сразу два ролика с испытаниями противоракет – один снят буквально на днях в Казахстане, а другой – в Саратовской области. Они отметили, что новейшее оружие России заставит Пентагон сильно волноваться за свои спутники, размещенные на орбите. По той простой причине, что противоракета способна сбивать и их.

По мнению журналистов, у России имеются и возможности, и ресурсы, чтобы жестко ответить на любое пересечение красных линий. Поэтому Западу следует задуматься о том, как вести себя с РФ дальше вместо разработки новых санкционных пакетов, которые стали абсолютно бесполезными.

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