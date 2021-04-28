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Болгария готова снова выдавать гражданам России туристические визы, однако для этого необходимо дождаться соответствующего решения от санитарных властей страны. Предполагается, что оно будет принято 28 апреля.

Пресс-служба внешнеполитического ведомства заявляет, что выдача виз россиянам начнется сразу после одобрения от санитарных властей. Екатерина Захариева, которая исполняет обязанности главы МИД еще с прошлой недели занимается этим вопросом и дала все необходимые распоряжения консульским службам.

Ведомство также сообщает, что процедуры получения виз для российских граждан упрощены до максимума. Для их оформления достаточно обратиться в одно из трех консульств, расположенных в РФ либо воспользоваться услугами туроператора. Выдаются визы в 59 городах России. Подать заявление можно либо лично, либо через интернет в электронном виде. Никаких других формальностей не предусмотрено.

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