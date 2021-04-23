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Брянский предприниматель Александр Коломейцев заявил о своем желании инвестировать средства в развитие спорта в областном центре. Он намерен построить несколько необычный фитнес-центр, который по ценовой политике будет больше напоминать ночной клуб.

Так, по словам бизнесмена, в этом клубе смогут совершенно бесплатно заниматься девушки и женщины. Представителям сильной части человечества бизнесмен подобные поблажки делать не собирается, поэтому им придется раскошеливаться по полной программе.

Напомним, что Коломейцев в настоящий момент находится под домашним арестом в ожидании суда. Поэтому его планы по строительству фитнес-центра, а обустройству набережной и возведению современной гостиницы вполне может разрушить тюремное заключение.

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