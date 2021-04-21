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Американский беспилотник RQ-4B Global Hawk был замечен у берегов Крыма.

Как сообщается, 20 апреля Россия установила ограничение на полёты в зоне поблизости от Крыма. Под это ограничение попадает воздушное пространство и территориальные воды у Крыма, а также часть международных вод Чёрного моря. Ограничения являются временными – они действуют до 24 апреля.

Несмотря на это, американский беспилотник был замечен в указанной зоне. По имеющимся сведениям, он вылетел с итальянской авиабазы, находящейся на острове Сицилия, после чего направился вдоль берегов Крыма и Краснодарского края. Высота полёта дрона, как указывается, составила 15 тысяч метров.

Отмечается, что данный беспилотник способен находиться в воздухе около 30 часов на высоте до 18 тысяч метров.

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