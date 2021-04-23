В издании Avia.pro сообщили, что ополченческим силам ЛДНР удалось нейтрализовать несколько единиц военной техники вооруженных сил Украины с помощью неизвестного дрона.

Отмечается, что данный инцидент произошел в поселении Рубежное, расположенном рядом с Луганском в Донбассе. Ополченцы непризнанных республик смогли успешно завершить операцию по нападению на украинские позиции. Для этого они использовали беспилотник неизвестного типа.

Атаке подверглась военная техника одного из батальонов материального обеспечения. В итоге было уничтожено 7 военных грузовиков и один топливный заправщик. В Минобороны Украины пока никак не прокомментировали данную информацию.