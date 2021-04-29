читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Президент США Джо Байден во время выступления перед конгрессом рассказал о главной террористической угрозе для страны.

Согласно его заявлению, этой угрозой является терроризм, который поддерживает теорию белого превосходства. Также он отметил, что исходит эта угроза изнутри страны, и это было установлено собственными спецслужбами США. Байден заявил, что они не собираются игнорировать эту угрозу, и американцы должны объединиться, чтобы исцелить душу нации.

Кроме того, американский лидер указал, что Штаты будут оставаться настороже по отношению ко всем угрозам для страны, откуда бы они не исходили. Так, он указал, что до сих пор в странах Африки, Ближнего Востока, и в других регионах сохраняется присутствие «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (обе эти организации являются террористическими, они запрещены в РФ).

Вам может понравиться

Стало известно, сколько человек не смогли сдать экзамены в автошколах по новым правилам

С 1 апреля в России были изменены правила сдачи экзаменов для водителей. В пресс-службе МВД рассказали, сколько человек с момента вступления закона в силу сумели сдать экзамен, а сколько –
  • Анна
  • 26.04.2021
  • читать 1 минуту

В Ленобласти была найдена сумка с частями тела пропавшей женщины

В Кировском районе Ленобласти была найдена сумка с фрагментами тела женщины, пропавшей более трёх лет назад. Как сообщается, дорожную сумку обнаружили 26 апреля в пожарном водоёме поблизости от деревни Войбокало.
  • Анна
  • 27.04.2021
  • читать 1 минуту

В Пакистане советские ТТ переделывают в пистолеты-пулеметы

Пакистанские мастера из поселения Дарра-Адам-Хель смогли превратить советские пистолеты «Тульский Токарев» (ТТ) в полноценные пистолеты-пулеметы. Специалисты создали несколько модификаций знаменитого пистолета. Одна из них оказалась оснащена барабанной обоймой, а другая
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 апреля – небольшая облачность, до 6 °C | город Мытищи: погода, 29 апреля – небольшая облачность, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 апреля – пасмурно, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 апреля – ясно, до 13 °C | Королев: погода, 29 апреля – ясно, до 14 °C | Подольск: погода, 29 апреля – переменная облачность, до 9 °C | Армавир: погода, 29 апреля – облачно с прояснениями, до 18 °C |