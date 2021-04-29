Президент США Джо Байден во время выступления перед конгрессом рассказал о главной террористической угрозе для страны.

Согласно его заявлению, этой угрозой является терроризм, который поддерживает теорию белого превосходства. Также он отметил, что исходит эта угроза изнутри страны, и это было установлено собственными спецслужбами США. Байден заявил, что они не собираются игнорировать эту угрозу, и американцы должны объединиться, чтобы исцелить душу нации.

Кроме того, американский лидер указал, что Штаты будут оставаться настороже по отношению ко всем угрозам для страны, откуда бы они не исходили. Так, он указал, что до сих пор в странах Африки, Ближнего Востока, и в других регионах сохраняется присутствие «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (обе эти организации являются террористическими, они запрещены в РФ).