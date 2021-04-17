Контроль над оружием в Соединенных Штатах поставлен настолько плохо, что его вполне можно назвать «национальным позором», заявил президент США Джозеф Байден. Он отметил, что уже принято решение провести в этой сфере несколько «разумных реформ».

По словам Байдена, оружие продается фактически всем желающим, хотя перед его реализацией необходимо тщательно проверять полную биографию покупателя. Кроме того, американский лидер заявил о ряде других изменений, которые будут внесены в правила продажи оружия.

Напомним, что в настоящий момент американцы имеют право абсолютно на законных основаниях иметь любое оружие для самообороны В список исключений входят только стрелковое оружие, которое не определяется металлодетекторами, тяжелые артиллерийские установки, несколько разновидностей ракет и вооружение массового поражения.