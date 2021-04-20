Виктор Баранец, эксперт в военной сфере, считает, что Североатлантический альянс не станет воевать с Российской Федерацией из-за Украины.

Согласно его словам, киевские власти уже долгое время занимаются подготовкой к масштабному вооруженному конфликту на Донбассе. Однако недавно военная риторика Украины сменилась на менее агрессивную. К примеру, Руслан Хомчак, командующий ВСУ, заявил, что страна не станет присоединять непризнанные республики силовым путем. Специалист считает, что это связано с переброской РФ своих войск к украинским границам.

Однако даже если Киев все же нападет на Донбасс, то Россия непременно поможет ЛДНР, считает Баранец. При этом НАТО не станет отправлять своих военных Украине. Максимум на что могут надеяться украинцы, так это на получение военной техники и оружия.