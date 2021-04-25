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Активность Украины на линии разграничения показывала, что она может в любой момент начать наступление и создать угрозу для России. Именно поэтому РФ приняла решение о переброске войск к границам и обеспечении национальной безопасности, заявил военный эксперты Виктор Баранец. Он также рассказал, что Запад как обычно задействовал политику двойных стандартов.

«Запад и слова не вякнул. Ну мы же не могли курить бамбук, пить кофе, курить сигареты и наблюдать, как Украина подтаскивает фактически к российским границам такой мощный кулак. Естественно, Генеральный штаб оценил это как угрозу, – отметил Баранец.

По словам эксперта, все то время, в течение которого РФ перебрасывала войска, Запад требовал ее отвести силы от границ. При этом не замечая украинских эшелонов, движущихся к линии разграничения в Донбассе.

Сейчас Россия завершила учения и отводит личный состав, однако техника остается на своих местах. Это демонстрирует как Украине, так и Западу, что в любой момент РФ может вернуть своих военнослужащих к границе буквально за пару дней.

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