Соединенные Штаты планируют снабдить Украину своими противотанковыми ракетами Javelin и противокорабельными комплексами. И если с первыми все более или менее понятно, то вторые Киеву просто негде размещать, считает военный эксперт Виктор Баранец.

Он отмечает, что флагманом украинского «флота» является корабль «Гетьман Сагайдачный», который много лет не выходит в море. Он медленно ржавеет и скоро будет принято решение о его утилизации. Поэтому для установки нового вооружения от Вашингтона остаются только резиновые надувные лодки, которые США поставили несколько недель назад.

В беседе с представителями портала «ПолитРоссия», Баранец также указал, что США невольно признали несостоятельность новейших украинских противокорабельных комплексов «Нептун». Он напомнил, что Киев называл их «убийцами российского флота». Но если Вашингтон решил поставить на Украину свое оружие, то он просто не верит в эффективность этих ракет.