читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Соединенные Штаты планируют снабдить Украину своими противотанковыми ракетами Javelin и противокорабельными комплексами. И если с первыми все более или менее понятно, то вторые Киеву просто негде размещать, считает военный эксперт Виктор Баранец.

Он отмечает, что флагманом украинского «флота» является корабль «Гетьман Сагайдачный», который много лет не выходит в море. Он медленно ржавеет и скоро будет принято решение о его утилизации. Поэтому для установки нового вооружения от Вашингтона остаются только резиновые надувные лодки, которые США поставили несколько недель назад.

В беседе с представителями портала «ПолитРоссия», Баранец также указал, что США невольно признали несостоятельность новейших украинских противокорабельных комплексов «Нептун». Он напомнил, что Киев называл их «убийцами российского флота». Но если Вашингтон решил поставить на Украину свое оружие, то он просто не верит в эффективность этих ракет.

Вам может понравиться

Le Monde: Харьков вскоре может превратиться в театр боевых действий между Украиной и Россией

Город Харьков, который когда-то был столицей УССР, а сейчас является самым крупным приграничным городом, вполне может стать полем боя между Россией и Украиной, считают авторы публикации во французском издании Le

Маск ответил возмущенному конкуренту по отправке астронавтов на Луну

Компания Blue Origin, принадлежащая владельцу Amazon Джеффу Безосу, вознамерилась оспорить результаты конкурса, в котором контракт на отправку астронавтов на Луну выиграла SpaceX Илона Маска. Она обвиняет НАСА в предвзятом отношении,

Вассерман рассказал, как Зеленский превратился в пешку в геополитической игре США

Соединенные Штаты подталкивают президента Украины Владимира Зеленского к Вооруженному столкновению с Россией, обещая помощь НАТО. Но сейчас уже даже сам украинский лидер прекрасно понимает, что помогать ему будут разве что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 апреля – переменная облачность, до 1 °C | город Мытищи: погода, 29 апреля – ясно, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 апреля – пасмурно, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 апреля – переменная облачность, до 12 °C | Королев: погода, 29 апреля – переменная облачность, до 5 °C | Подольск: погода, 29 апреля – ясно, до 3 °C | Армавир: погода, 29 апреля – небольшая облачность, до 9 °C |