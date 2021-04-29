Турецкие беспилотники «Байрактар ТБ2» сыграли одну из ключевых ролей во Второй карабахской войне, заявил артиллерист ВС Армении Тигран Даниелян. Он также подробно разъяснил свою точку зрения.

По словам военнослужащего, на вооружении Армении имелась дальнобойная артиллерия, которая и была главным ее козырем. Гаубицы «Гиацинт» вполне могли простреливать всю территорию до иранской границы и расположенного рядом с ней города Джебраил, по которому Баку нанес удар в первую очередь. Это позволило бы изменить ход войны в свою сторону.

Однако беспилотные аппараты «Байрактар», задействованные Азербайджаном, не позволили полноценно использовать артиллерийские орудия. Именно «Гиацинты» стали основной целью БПЛА, которые наносили удары практически постоянно.

Даниелян приводит статистику, собранную голландским изданием Oryx по опубликованным в Сети видеозаписям. По ней видно, что «Байрактары» уничтожили не менее 12 гаубиц «Гиацинт». Всего же в боях было потеряно около 320 артиллерийских орудий, причем подавляющее большинство из них вывели из строя именно беспилотники. Это и стало главной причиной поражения в войне, так как без дальнобойной артиллерии Армения не могла оказать достойное сопротивление.