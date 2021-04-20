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Таблоид The Sun, являющийся одним из самых авторитетных в Британии, ухитрился перепутать государственные флаги России и Украины. Этот казус можно увидеть в публикации о возможной войне между двумя государствами, которой Лондон не прекращает запугивать весь мир.

Статью посвятили наращиванию российских сил на границе Украины, а также сравнению численности ВС двух государств. Сконцентрировавшись на своих страшных историях, которые как обычно являлись чистой воды выдумкой, журналисты перепутали флаги стран.

Британия сейчас является одним из основных «сказочников», которые представляют ситуацию на Украине так, будто уже завтра в регионе начнется война. От которой пострадает не столько Киев, сколько Лондон. Иначе объяснить странные британские теории, в которые не верят даже жители страны, невозможно.
Авторитетный британский таблоид перепутал флаги Украины и России

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