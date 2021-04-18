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Портал Avia.Pro со ссылкой на Телеграм-канал «Вестник Дамаска» и принадлежащее ИГ (ИГИЛ, Исламское государство – запрещенная в РФ террористическая организация) издание «Амак», сообщает об атаке на российский вертолет, в результате которого якобы погибли два человека.

Инцидент, по словам авторов портала, произошел неподалеку от населенного пункта Эс-Сухна, что в сирийской провинции Хомс. Вертолет приземлился на базу и тут же был атакован бойцами ИГИЛ. Изначально версия была иной и заключалась в том, что террористы сбили винтокрылую машину, которая осуществляла патрулирование с воздуха.

Российские военнослужащие на самом деле осуществляют патрулирование района, в котором расположен город Эс-Сухна. Однако официальных данных ни о сбитом вертолете, ни о гибели людей в настоящий момент нет. Информацию не комментирует ни российское военное ведомства, ни сирийские правительственные силы.

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