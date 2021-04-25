Портал Avia.Pro со ссылкой на украинского политолога Владимира Кравченко сообщает о блокировке российскими боевыми кораблями украинских портов на Азовском море. Политический обозреватель, разумеется, несколько преувеличивает, однако РФ действительно заблокировала отдельные районы Черного моря и Керченского пролива на 6 месяцев.

По словам политолога, такая блокировка позволила бы РФ вызвать недовольство в прибрежных населенных пунктах Украины, которые и так не очень довольны действиями властей. В этих городах преобладают пророссийские настроения.

Кроме того, Москва таким образом способна вынудить Украину прекратить провокации на Донбассе и у Крымских границ. Однако в настоящий момент доступ к украинским портам полностью открыт. Как гражданские, так и военные корабли могут без проблем попадать в Азовское море, так как Россия перекрыла лишь три участка для проведения масштабных морских учений.