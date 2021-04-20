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В конце прошлого года подводная лодка проекта «Ясень-М» «Казань» на испытаниях выполнила залп ракетами «Калибр» и «Оникс», сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на источник в ВПК. Ракеты были выпущены одновременно из торпедного аппарата и специальной пусковой установки.

По словам источника, ракеты успешно поразили сразу две цели. Так, «Калибр», который вылетел из вертикальной пусковой установки, точно попал в заранее установленную мишень на берегу, а «Оникс» уничтожит имитацию корабля потенциального противника при запуске из торпедного аппарата.

Агентство сообщает, что информация не нашла официального подтверждения. Обращение в НПО «Оникс», которое осуществляет разработку ракет, ничего не дало, так как сведения об испытаниях там не опровергли, но и не подтвердили.

Напомним, что после нескольких переносов, АПЛ «Казань» все же была передана российскому флоту. При этом в ходе государственных испытаний она в полном объеме выполнила план по стрельбам крылатыми ракетами «Оникс» и «Калибр».

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